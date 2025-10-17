Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів

За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Учора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Придніпровському напрямку

Українські захисники відбили три атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.