Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року
Нині триває 1332-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів

За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили три атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 1332-й день повномасштабної війни в Україні.

