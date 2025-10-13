Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Згоріла автівка внаслідок атаки РФ
фото: ДСНС Одещини

Пожежа спалахнула на площі понад 5 тис. кв. м

Росія масовано атакувала дронами Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв. м. Також згоріла автівка.

РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі фото 1

«Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі фото 2

Від ДСНС залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки. У гасінні взяли участь КЗ «ЦБГ Авангард», пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці.

РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі фото 3

До слова, у ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.

