РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі

Пожежа спалахнула на площі понад 5 тис. кв. м

Росія масовано атакувала дронами Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв. м. Також згоріла автівка.

«Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів», – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки. У гасінні взяли участь КЗ «ЦБГ Авангард», пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці.

До слова, у ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.