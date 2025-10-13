РФ вдарила по Одещині: є постраждалий, спалахнули масштабні пожежі
Пожежа спалахнула на площі понад 5 тис. кв. м
Росія масовано атакувала дронами Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв. м. Також згоріла автівка.
«Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з вододжерел поруч розташованих обʼєктів», – йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 56 рятувальників та 16 одиниць техніки. У гасінні взяли участь КЗ «ЦБГ Авангард», пожежний підрозділ Нацгвардії України та добровольці.
До слова, у ніч на 9 жовтня окупаційна армія знову атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. За словами пресслужби компані, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження від ворожої атаки є значними.
