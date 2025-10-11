Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Спалахнула триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу
Уночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучань спалахнули: енергетична інфраструктура та триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу.
Вогнеборці врятували двох осіб та оперативно ліквідували загорання.
На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 людині.
Також зазнали ушкоджень три житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Ворог бив по критичній інфраструктурі міста.
Коментарі — 0