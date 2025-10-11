Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі

Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців

Спалахнула триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу

Уночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань спалахнули: енергетична інфраструктура та триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу.

Вогнеборці врятували двох осіб та оперативно ліквідували загорання.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 людині.

фото: ДСНС Одещини

Також зазнали ушкоджень три житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Ворог бив по критичній інфраструктурі міста.