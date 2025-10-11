Головна Одеса Фото
search button user button menu button

Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки та 70 вогнеборців
фото: ДСНС Одещини

Спалахнула триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу

Уночі Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань спалахнули: енергетична інфраструктура та триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу.

Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі фото 1

Вогнеборці врятували двох осіб та оперативно ліквідували загорання.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 21 людині.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС Одещини

Також зазнали ушкоджень три житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Ворог бив по критичній інфраструктурі міста.

Читайте також:

Теги: війна енергетика Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
Що є на борту таких суден і чим оперує спецкоманда?
Що приховують російські кораблі-«рятувальники»
12 вересня, 07:30
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми Наші за кордоном
Вчора, 11:00
Молдова, лідер партії PAS Ігор Гросу (у центрі) та прем'єр-міністр Дорін Речан (праворуч) на мітингу партії у Кишиневі, 26 вересня 2025 року
Молдова обрала Євросоюз, а не Москву. Що це означає для України
29 вересня, 17:25
Андрій Синишин приєднався до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
11 вересня, 23:41
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04

Фото

Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Масовано атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалі
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури
На Одещині спалахнула пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua