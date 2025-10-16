Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ефективна модель

Днями дивився чергову прес-конференцію Трампа. Серед іншого, він віддав належне українським силам оборони. Мовляв, ніхто не чекав, що Україна буде так вдало протистояти росії. І справді, чи міг хтось уявити, що удари по території рф стануть майже щоденними? У багатьох українців з такими ураженнями вже міцно асоціюється Служба Безпеки. Тільки за останні дні безпілотники СБУ долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму – там злетів в повітря морський нафтовий термінал.

Але, слід сказати, що крім точних ударів по об’єктам на території росії, підлеглі Малюка одні з кращих за результатами на фронті. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів «Альфи» завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Інші підлеглі Малюка теж не відстають. Тільки за останні пару днів з'явилося декілька епічних відео з фронту.

Ось оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною.

На іншому відео оперативники СБУ влучно працюють по ворогу на передовій. В тилу співробітники Головного управління «Д» СБУ ефективно ліквідовують ворожу агентуру та організовану злочинність, а на фронті – безжально відпрацьовують по окупантах та їхній техніці. Лише за останні місяці підрозділ ГУ «Д» знищив кілька «жирних» цілей: ТОС «Сонцепьок» та РЛС «Зоопарк», орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Зазначу, що коли ми говоримо про ГУ «Д» на фронті, то мова йде про новостворений підрозділ, який одразу почав показувати результат. При цьому розширюється і продовжує стабільно нищити ворога «Альфа».

Основні козирі Малюка – це професіоналізм та системність. Досвід СБУ – це приклад того, як можна ефективно протидіяти ворогу. Вважаю, що це єдиній правильний шлях. Бо сьогодні ми говоримо про воюючу спецслужбу у воюючій країні, яка стабільно демонструє високу результативність протидії ворогу – як в тилу, так і на фронті.

Кожен підрозділ Служби ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. І відмінусував багато дороговартісної техніки. Загалом підлеглі Малюка вже знищили більше 2 100 танків (тобто, кожен шостий ворожий танк, підбитий силами оборони – на рахунку СБУ), 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем.

У кремлі часто люблять говорити про безмежні ресурси росії. Це міф. Україна має вистояти завдяки трьом факторам: ефективності дій тилу, нарощуванню ударів по території ворога та стійкості на фронті. І позитивні приклади всіх трьох факторів у нас з вами є.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Письменниця презентувала нову книгу
Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику
6 жовтня, 14:31
Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі
У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним
5 жовтня, 22:17
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
30 вересня, 14:36
Влада закликає місцевих мешканців виїжджати
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
28 вересня, 14:45
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
Постраждалих серед населення немає
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
25 вересня, 14:14
Свій бойовий шлях Павло Унгурян почав на посаді водія у 107-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Павла Унгуряна
22 вересня, 09:00
Датою зникнення експолітика вказано 4 березня 2025 року
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
18 вересня, 22:20

Олексій Курпас

Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Ліквідація фсбшних кілерів – це сигнал: СБУ діє за принципами Моссаду
Ліквідація фсбшних кілерів – це сигнал: СБУ діє за принципами Моссаду

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua