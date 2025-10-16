Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога

Ефективна модель

Днями дивився чергову прес-конференцію Трампа. Серед іншого, він віддав належне українським силам оборони. Мовляв, ніхто не чекав, що Україна буде так вдало протистояти росії. І справді, чи міг хтось уявити, що удари по території рф стануть майже щоденними? У багатьох українців з такими ураженнями вже міцно асоціюється Служба Безпеки. Тільки за останні дні безпілотники СБУ долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму – там злетів в повітря морський нафтовий термінал.

Але, слід сказати, що крім точних ударів по об’єктам на території росії, підлеглі Малюка одні з кращих за результатами на фронті. Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів «Альфи» завжди входять у топ-3 по кількості ураженої техніки та особового складу ворога. Інші підлеглі Малюка теж не відстають. Тільки за останні пару днів з'явилося декілька епічних відео з фронту.

Ось оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України відпрацювали по цілях противника на тимчасово окупованих територіях. Наші бійці уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні «феєрверки» забезпечили дрони «FP-2» із 105-кілограмовою бойовою частиною.

На іншому відео оперативники СБУ влучно працюють по ворогу на передовій. В тилу співробітники Головного управління «Д» СБУ ефективно ліквідовують ворожу агентуру та організовану злочинність, а на фронті – безжально відпрацьовують по окупантах та їхній техніці. Лише за останні місяці підрозділ ГУ «Д» знищив кілька «жирних» цілей: ТОС «Сонцепьок» та РЛС «Зоопарк», орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.

Зазначу, що коли ми говоримо про ГУ «Д» на фронті, то мова йде про новостворений підрозділ, який одразу почав показувати результат. При цьому розширюється і продовжує стабільно нищити ворога «Альфа».

Основні козирі Малюка – це професіоналізм та системність. Досвід СБУ – це приклад того, як можна ефективно протидіяти ворогу. Вважаю, що це єдиній правильний шлях. Бо сьогодні ми говоримо про воюючу спецслужбу у воюючій країні, яка стабільно демонструє високу результативність протидії ворогу – як в тилу, так і на фронті.

Кожен підрозділ Служби ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. І відмінусував багато дороговартісної техніки. Загалом підлеглі Малюка вже знищили більше 2 100 танків (тобто, кожен шостий ворожий танк, підбитий силами оборони – на рахунку СБУ), 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем.

У кремлі часто люблять говорити про безмежні ресурси росії. Це міф. Україна має вистояти завдяки трьом факторам: ефективності дій тилу, нарощуванню ударів по території ворога та стійкості на фронті. І позитивні приклади всіх трьох факторів у нас з вами є.