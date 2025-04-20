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Реактивний літак для Китаю повернувся до США через торгові мита Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Реактивний літак для Китаю повернувся до США через торгові мита Трампа
Реактивний літак став жертвою торгівельної війни Трампа
фото: Reuters

Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю – FT

Реактивний літак, який мав надійти у флот китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, повернувся до виробничого центру в США на тлі торгівельної війни між Вашингтоном та Пекіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Реактивний літак Boeing 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на аеродромі Boeing Field у Сіетлі о 18:11 за місцевим часом. 

Агенство нагадує, що американський лідер Трамп нещодавно підвищив базові мита на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай запровадив 125% мита на американські товари, включаючи авіаційну продукцію.

Це зробило доставку літаків, таких як 737 MAX, економічно невигідною для китайських авіакомпаній, враховуючи їхню ринкову вартість близько $55 мільйонів.​

Літак, який мав бути переданий до Xiamen Airlines, був одним із кількох, що очікували на завершення робіт у центрі Boeing у Чжоушані. Однак через нові мита та невизначеність у торговельних відносинах, його повернули до США.

Днями, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог. 

Серед ключових умов Пекіна – вимога до США виявляти більше поваги, зокрема утримуватися від некоректних висловлювань з боку американських посадовців.

Хоча джерело не навело конкретних прикладів, відомо, що Китай нещодавно висловив обурення через заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав китайських селян «відсталими».

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю.На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

До слова, влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Також дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.

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Теги: США авіація Китай імпорт літак

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