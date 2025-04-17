Німецькі банки відмовилися інвестувати в оборону своєї держави

Німецькі банки вважають інвестиції у оборону ФРН «етично необґрунтованими»

Вісім провідних німецьких банків відмовилися від інвестицій в оборону Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle

Документ підписали не найбільші кредитні організації країни, проте серед них GLS Bank та KD-Bank, які нещодавно визнали найбільш стійкими у державі за версією інституту Stiftung Warentest. «Інвестиції в озброєння необхідні, але не є етично обґрунтованими», – зазначено у документі.

Крім вищезгаданих банків, декларацію підписали BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM – Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank та PAX Bank. Кожен із них позиціонує себе прихильником релігійних цінностей і принципів сталого розвитку ООН.

Видання зазначає, що останні кілька місяців влада як Євросоюзу, так і Німеччини зокрема багаторазово заявляла про свої амбіції щодо переозброєння на тлі загрози з боку Москви. Внаслідок цього акції європейських оборонних підприємств різко зросли. Наприклад, цінні папери німецьких Rheinmetall та Hensoldt з початку року подорожчали втричі, а Renk – у два з половиною рази.

До слова, у Німеччині тривають суперечки у питанні передачі Україні крилатих ракет Taurus. Зокрема дійти згоди у наданні озброєння не можуть в коаліції партій, які працюють над створенням наступного уряду ФНР.