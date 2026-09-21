Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
Російський удар пошкодив вокзал Лозової
фото: Олександр Перцовський/Facecook

Під час нічного нальоту всі люди на залізничному об'єкті встигли перейти до укриттів

Російські війська вночі знову атакували залізничний вокзал у Лозовій Харківської області. Це вже другий удар по об'єкту протягом останніх півтора місяця. Під час атаки всі люди, які перебували на вокзалі, встигли перейти до укриттів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

Перцовський опублікував фотографії вокзалу після попередньої та сьогоднішньої атак, показавши наслідки російських ударів. «Лозова. Півтора місяців тому й сьогодні вночі», – написав голова правління компанії.

Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар фото 1
фото: Олександр Перцовський/Facebook

За його словами, найважливішим під час нового нальоту стало те, що всі люди, які перебували на об'єкті, вчасно перейшли до укриттів. Інформації про постраждалих Перцовський не повідомив.

Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар фото 2
фото: Олександр Перцовський/Facebook

«Комфорт, піклування, дитячий сміх - приносимо це в наші вокзали, а ворог із цим люто бореться. Бо їхня релігія - смерть, руїна, сльози», – зазначив Перцовський.

Голова «Укрзалізниці» запевнив, що після стабілізації безпекової ситуації залізничники розпочнуть відновлення пошкодженого об'єкта.

«Найважливіше: всі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову, перебували в укриттях. Коли безпекова ситуація дозволить - ми точно наведемо лад і точно знову тут лунатиме дитячий сміх», – написав він.

Нагадаємо, Лозова вже зазнавала масштабної російської атаки на залізничну інфраструктуру. У ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували місто безпілотниками. Тоді одним із головних об'єктів удару став залізничний вокзал.

Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю вокзалу та іншу залізничну інфраструктуру. «Укрзалізниця» змінювала маршрути руху поїздів через пошкодження та організовувала автобусні трансфери для частини пасажирів.

 

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Харківщина окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 1 вересня
178 боїв за добу: лінія фронту станом на 1 вересня 2026
1 вересня, 22:20
Кирило Ковальчук виявився найбагатшим пропагандистом Росії
Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ
26 серпня, 20:13
Туск попередив про ескалацію з боку Росії восени та взимку
Туск: Росія готується до ескалації, найближчі місяці будуть критичними
29 серпня, 09:40
Варпахович командує важкою бомбардувальною авіадивізією РФ
У Росії розстріляли генерала-командувача стратегічної авіації – ЗМІ
3 вересня, 13:23
Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини
Як передати Україні заморожені мільярди Росії? Комітет ПАРЄ запропонував рішення
10 вересня, 15:00
Енергетичний об'єкт РФ загорівся за понад 2000 км від кордону України
Українські дрони вперше атакували енергетичний об'єкт Росії в Арктиці
10 вересня, 07:33
Харків потрапив під атаку БпЛА
Росія атакувала Харків: є загиблий
12 вересня, 00:57
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
17-та балістика за місяць: Росія вчетверте атакувала «Запоріжсталь»
17 вересня, 16:45
На станції Чоп запрацює друга зала прикордонно-митного контролю
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Вчора, 18:50

Події в Україні

Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар
Повітряна тривога у Києві тривала понад 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала понад 40 хвилин
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2026 року
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW
Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW
Втрати ворога станом на 21 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
144K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua