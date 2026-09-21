Вокзал Лозової вдруге за півтора місяця потрапив під російський удар

Під час нічного нальоту всі люди на залізничному об'єкті встигли перейти до укриттів

Російські війська вночі знову атакували залізничний вокзал у Лозовій Харківської області. Це вже другий удар по об'єкту протягом останніх півтора місяця. Під час атаки всі люди, які перебували на вокзалі, встигли перейти до укриттів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

Перцовський опублікував фотографії вокзалу після попередньої та сьогоднішньої атак, показавши наслідки російських ударів. «Лозова. Півтора місяців тому й сьогодні вночі», – написав голова правління компанії.

фото: Олександр Перцовський/Facebook

За його словами, найважливішим під час нового нальоту стало те, що всі люди, які перебували на об'єкті, вчасно перейшли до укриттів. Інформації про постраждалих Перцовський не повідомив.

фото: Олександр Перцовський/Facebook

«Комфорт, піклування, дитячий сміх - приносимо це в наші вокзали, а ворог із цим люто бореться. Бо їхня релігія - смерть, руїна, сльози», – зазначив Перцовський.

Голова «Укрзалізниці» запевнив, що після стабілізації безпекової ситуації залізничники розпочнуть відновлення пошкодженого об'єкта.

«Найважливіше: всі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову, перебували в укриттях. Коли безпекова ситуація дозволить - ми точно наведемо лад і точно знову тут лунатиме дитячий сміх», – написав він.

Нагадаємо, Лозова вже зазнавала масштабної російської атаки на залізничну інфраструктуру. У ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували місто безпілотниками. Тоді одним із головних об'єктів удару став залізничний вокзал.

Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю вокзалу та іншу залізничну інфраструктуру. «Укрзалізниця» змінювала маршрути руху поїздів через пошкодження та організовувала автобусні трансфери для частини пасажирів.