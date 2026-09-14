Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Французький суд вирішив, що більшість скандальних заяв Наташі Рей не підпадають під юридичне визначення наклепу

Перша леді Франції Бріжит Макрон програла суд журналістці Наташі Рей, яка стверджувала, що дружина французького президента нібито народилася чоловіком. Апеляційний суд Парижа ухвалив рішення на користь журналістки у справі про наклеп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Рей.

Наташа Рей стверджувала, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком і раніше мала ім'я Жан-Мішель. Її заяви стали предметом судового розгляду. У 2024 році Наташу Рей та блогерку Амандін Руа визнали винними у наклепі. Тоді їх оштрафували на €13,5 тис.

Однак у липні 2025 року суд виправдав Рей. Судді дійшли висновку, що більшість її висловлювань не підпадають під юридичне визначення наклепу.

Після цього адвокати Бріжит Макрон оскаржили рішення та подали апеляцію. Тепер Апеляційний суд Парижа став на бік Наташі Рей, повідомив адвокат журналістки.

Нагадаємо, чутки про те, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньє, активно поширюються з 2021 року. Тоді Наташа Рей опублікувала на YouTube відео зі своїми твердженнями про минуле першої леді Франції, яке швидко стало вірусним.

Через ці заяви Бріжит Макрон звернулася до суду. Спочатку Наташу Рей та Амандін Руа визнали винними у наклепі, однак у липні 2025 року Апеляційний суд Парижа скасував вирок, вирішивши, що більшість їхніх висловлювань не підпадають під юридичне визначення наклепу.

ЗМІ повідомляли, що Бріжит Макрон була «абсолютно приголомшена» таким рішенням та вирішила його оскаржити. Еммануель Макрон раніше називав твердження про стать своєї дружини «хибною інформацією та сфабрикованими сюжетами».