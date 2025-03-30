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ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо
Зрадник Решетило на змаганнях представляв Донецьку область

Прощання з ліквідованим окупантом пройшло 28 березня в окупованому місті Ясинувата (Донецька область)

Захисники України ліквідували дзюдоїста та тренера з Донеччини Володимира Решетила. Про це повідомляє «Главком».

Зрадник Решетило на змаганнях представляв Донецьку область. Мав розряд «майстер спорту з дзюдо».

Був «чемпіоном ДНР» з дзюдо. Також Володимир Решетило мав титул чемпіона Росії серед ветеранів.

Прощання з ліквідованим окупантом пройшло 28 березня в окупованому місті Ясинувата (Донецька область).

Як повідомлялося, Молдова не бачить ризику у приїзді до країни для участі у чемпіонаті Європи з важкої атлетики росіянки Регіни Шайдулліної, яка незаконно відвідувала анексований Крим.

У лютому стало відомо, що Шайдулліна потрапила до переліку учасників чемпіонату Європи 2025 року з важкої атлетики, який пройде у Кишиневі (Молдова) з 13 по 21 квітня.

«Главком» звернувся до офіційних органів влади Молдови, поцікавившись: як Молдова відреагує на можливий приїзд до країни Шайдулліної.

У відповідь було отримано листа від Міністерства освіти і досліджень Молдови.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Теги: дзюдо війна росія окупанти «ДНР» Донеччина

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