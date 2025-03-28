У березні 2025 року Зеленський призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова

Глава України не вперше проводить зміни в складі Ставки

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, вивівши з неї ексначальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Відповідний указ №201/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає «Главком».

Водночас цим указом президент увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гнатова Андрія Вікторовича – начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Указ набирає чинності з дня його публікування, а саме 28 березня.

Нагадаємо, у березня 2025 року Зеленський звільнив із посади начальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

«Із метою покращення якості управління військами, указом Президента України - Верховного Головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

27 лютого Рустем Умєров заявив, що генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України. «Главком» розповів, що відомо про нового начальника Генштабу Гнатова.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.