Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
У березні 2025 року Зеленський призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова
фото: Міноборони

Глава України не вперше проводить зміни в складі Ставки

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, вивівши з неї ексначальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Відповідний указ №201/2025 оприлюднено на сайті глави держави, передає «Главком».

Водночас цим указом президент увів до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гнатова Андрія Вікторовича – начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Указ набирає чинності з дня його публікування, а саме 28 березня.

Нагадаємо, у березня 2025 року Зеленський звільнив із посади начальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

«Із метою покращення якості управління військами, указом Президента України - Верховного Головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

27 лютого Рустем Умєров заявив, що генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України. «Главком» розповів, що відомо про нового начальника Генштабу Гнатова.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.

Читайте також:

Теги: Генштаб Володимир Зеленський Андрій Гнатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
2 березня, 00:52
Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
Курс долара знизився на 8 коп
Як змінився курс валют після суперечки Зеленського та Трампа: неочікувані цифри
3 березня, 11:01
Росія знову атакувала Харківщину
Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по енергетиці України
7 березня, 12:15
Питання про вибори нового президента не підіймалося
Відставка Зеленського. Fox News розкрив деталі переговорів у Саудівській Аравії
12 березня, 05:18
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
18 березня, 21:19
Замотаєв у день призначення на посаду в 2022 році
Уряд погодив звільнення голови Покровської районної адміністрації Замотаєва
18 березня, 12:24
Зеленський поспілкувався з журналістами 19 березня
Зеленський назвав тему, яка буде найскладнішою під час перемовин
20 березня, 00:10
Президент: Це «не закиди комусь, оскільки ми живемо в різних реаліях, а просто інший світ»
«Для українців ця людина з іншої планети». Зеленський висловився про спецпосланця Трампа
Вчора, 19:02

Політика

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
Генштаб відкинув звинувачення щодо ударів по енергооб’єктах Росії
Генштаб відкинув звинувачення щодо ударів по енергооб’єктах Росії
Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини – Свириденко
Україна отримала від США новий проєкт угоди про корисні копалини – Свириденко
Третя світова? Експосол у США пояснив, у чому помиляється Трамп
Третя світова? Експосол у США пояснив, у чому помиляється Трамп
НАЗК заявляє про проблеми з якістю реєстрів
НАЗК заявляє про проблеми з якістю реєстрів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
73K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
11K
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
8273
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
6478
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua