Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів

За минулу добу зафіксовано 233 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9975 дронів-камікадзе та здійснив 2898 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав п’яти авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБів, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової.

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Противник 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман, Ставки.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував вісім разів у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука, Різниківка.

На Краматорському напрямку

Ворог проводив одну наступальну дію в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Муравка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував чотири рази, в районі Тернового та у бік Великомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 28 атак у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Степногірська та у бік Приморського.

Нагадаємо, триває 1552-й день повномасштабної війни в Україні.