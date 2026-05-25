Авіабомба на будинок у Дружківці, Іран готовий здати уран: головне за ніч 25 травня

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 травня 2026 року

Ніч на 25 травня відзначилася російським авіаударом по житловому кварталу Дружківки на Донеччині – одна загибла, п'ятеро поранених. У світі: Белград охопили масові студентські протести, а Іран і США, за даними ЗМІ, впритул наблизилися до ядерної угоди. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 травня.

Авіабомба на будинок у Дружківці: є загибла і поранені

Російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 з модулем планування УМПК на житловий квартал Дружківки на Донеччині. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок: загинула сімдесятирічна жінка, ще п'ятеро отримали поранення – усі з мінно-вибуховими травмами. Остаточні наслідки удару правоохоронці встановлюють.

Іран і США наближаються до ядерної угоди

Тегеран готовий передати збагачений уран третій стороні як частину домовленостей із США. Сторони впритул наблизилися до підписання ядерної угоди – це може стати найбільшим дипломатичним проривом у відносинах двох країн за останнє десятиліття.

Столицю Сербії охопили протести: поліція пішла на зіткнення зі студентами

У Белграді спалахнули масові протести: поліція вдалася до силового розгону студентських акцій. Демонстранти вийшли на вулиці на тлі тривалої суспільно-політичної кризи в країні. Зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками супроводжувалися сльозогінним газом і світлозвуковими гранатами.

Інші важливі новини: