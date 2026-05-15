«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн

Дарія Демяник
Дарія Демяник
1-й батальйон 12-ої бригади «Азов» Нацгвардії отримав техніку від «Сталевого фронту» Ріната Ахметова
«Метінвест» у рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» передав 1-му батальйону 12-ої бригади «Азов» НГУ чергову партію допомоги загальною вартістю близько 12 млн гривень. До поставки увійшли транспорт, генератори, оптика, обладнання для дронових підрозділів, ноутбуки та інша спеціалізована техніка. 

Найбільший блок допомоги стосується мобільності та автономної роботи підрозділу. Азовці отримали 6 автомобілів і 2 генератори. На фронті транспорт потрібен щодня: для евакуації, ротацій, підвезення спорядження та виконання бойових завдань.

Через постійне навантаження і ризики потреба в машинах залишається стабільно високою. Генератори, своєю чергою, забезпечують роботу підрозділів там, де немає постійного живлення, зокрема зв’язку, техніки та систем управління.

Окремий напрямок допомоги – оптика. Підрозділу передали 27 комплектів, серед яких 10 коліматорних прицілів зі збільшувачами та 17 лазерних цілевказівників. Таке оснащення допомагає бійцям швидше орієнтуватися, точніше працювати на різних дистанціях і ефективніше діяти в складних умовах, зокрема вночі.

«Це один із підрозділів, які задають темп на полі бою. Наше завдання – забезпечувати їх саме тим, що потрібно тут і зараз: транспортом, оптикою, дроновим обладнанням. Кожна поставка формується під бойові запити, і ми бачимо, як ця допомога працює. «Сталевий фронт» – це не разова акція, це системна робота, яку Рінат Ахметов веде з першого дня повномасштабної війни», – зазначив керівник офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз.

Також 1-й батальйон 12-ої бригади «Азов» НГУ отримав 25 акумуляторних батарей і комплектуючих для дронів, а також 10 ноутбуків. Це обладнання потрібне для роботи FPV-екіпажів і операторів розвідувальних безпілотників: планування завдань, налаштування техніки, обробки інформації та стабільної роботи дронових систем.

«Кожна позиція в цьому списку – це конкретна бойова задача, яку ми тепер можемо виконувати ефективніше. Транспорт, оптика, дронове обладнання – «Сталевий фронт» закриває ті потреби, від яких залежить результат на полі бою», – зазначили в бригаді «Азов».

«Сталевий фронт» – це масштабна мілітарна ініціатива, що об'єднує допомогу бізнесів Ріната Ахметова Силам оборони України, де ключовим виробничим хабом є «Метінвест».

