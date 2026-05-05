Атака на Чебоксари: у місті чути вибухи, навчальні заклади переходять на «дистанційку» (відео)

У ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів

Російське місто Чебоксари (Чувашія) цієї ночі перейняло естафету від інших російських міст і приймало безпілотники. У промисловому місті ворога було чути вибухи та вирували пожежі. Через загрозу безпеці місцева влада запровадила надзвичайні заходи, зокрема повне закриття шкіл для очного відвідування. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російські медіа.

Вибухи та руйнування в центрі

За повідомленнями місцевих мешканців, у центрі Чебоксар пролунала серія вибухів, після чого в одному з районів почалася сильна пожежа. Вночі в регіоні була оголошена ракетна небезпека та зафіксована атака безпілотників.

Наразі в місті діють тимчасові обмеження руху транспорту. На місці влучань працюють екстрені служби та адміністрація міста.

Закриття шкіл та перехід на дистанційне навчання

Міністр освіти Чувашії офіційно оголосив про зміну формату навчання через нестабільну безпекову ситуацію:

Усі школи та технікуми міста сьогодні не прийматимуть учнів у будівлях.

Навчальний процес повністю переведено у дистанційний режим.

Дитячі садки: Офіційно не закриті, проте батькам наполегливо рекомендують залишити дітей вдома.

🔥Новини з боліт. У мережу виклали відео прильоту у багатоповерхівку в Чебоксарах pic.twitter.com/H23zw5qYkV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 5, 2026

У місті також розгорнуто оперативний штаб. Там надають гаряче харчування, першу медичну допомогу. З постраждалими працюють медики та психологи.

Зауважимо, відстань до Чебоксар по прямій (повітрям) до кордону України становить приблизно 900–1250 км.

Чебоксари називають «електротехнічною столицею» Росії. Тут працює понад 20 великих підприємств цієї галузі. У місті живе близько 500 тис. людей (це як два Хмельницьких або майже один Миколаїв)

Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу «ВНІІР-Прогрес». Це підприємство є ключовим постачальником для російського оборонного сектору: воно виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються для комплектації ударних безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет РФ.

Як відомо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту дрона, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.