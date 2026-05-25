У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до фігуранта

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова чоловік відкрив стрілянину поблизу житлового будинку. Правоохоронці затримали його та вилучили зброю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

За попередньою інформацією, правопорушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхового будинку на вулиці 92-ї Бригади. Унаслідок інциденту постраждалих немає.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події та вилучили зброю.

«У ході перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину. Слідчі затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та обставини її потрапляння до фігуранта. Тривають слідчі дії.

Раніше правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ).

Зокрема, у Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця.