Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області

Максим Бурич
Сили Оборони України здійснили успішну вогневу атаку на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в глибокому тилу Російської Федерації. Цього разу під ударом опинилася проміжна нафтопродуктоперекачувальна станція (ППС) «Второво», розташована у Владимирській області. Цей об'єкт є критично важливим елементом російської системи транспортування дизельного пального та бензину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Спецоперація Сил Оборони України дозволила уразити об'єкт, розташований за сотні кілометрів від українського кордону.

На території станції зафіксовано вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа на технологічних об'єктах. Російські екстрені служби та відомчі пожежні команди ПАТ «Транснєфть» були підняті за тривогою для ліквідації наслідків прильотів.

Проміжна продуктоперекачувальна станція «Второво» належить до структури російського монополіста ПАТ «Транснєфть» і займає унікальне місце в енергетичній інфраструктурі країни-агресорки.

Ураження цього вузла несе серйозні наслідки для логістики ворога з кількох причин:

ППС «Второво» відіграє роль одного з найважливіших розподільчих та транзитних вузлів у системі магістральних нафтопродуктопроводів РФ. Вона забезпечує перекачування та стабільне транспортування великих обсягів світлих нафтопродуктів у центральному напрямку Росії;

Будь-яка зупинка, виведення з ладу насосного обладнання або серйозне порушення роботи цієї станції миттєво ламає логістичні ланцюжки постачання пального. Це безпосередньо впливає на спроможність Кремля оперативно забезпечувати паливними ресурсами як цивільний сектор, так і військові з'єднання, що задіяні у війні проти України.

Наразі триває остаточний підрахунок масштабів руйнувань та оцінка часу, який знадобиться росіянам на можливе відновлення роботи станції.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. Ворог застосував понад дванадцять балістичних ракет, двічі оголошувалася загроза МБР РС-26 «Рубіж» та ракети «Кинджал». Удари зафіксовано у Шевченківському, Оболонському, Солом'янському, Подільському, Дніпровському, Деснянському, Голосіївському та Дарницькому районах – пошкоджено житлові будинки, школи, торговий центр і нежитлові будівлі. Вибухова хвиля пошкодила вестибюль станції метро «Лук'янівська», роботу якої призупинено.

