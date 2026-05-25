Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 25 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб.
- танків – 11 953 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
- РСЗВ – 1 802 (+2) од.
- засоби ППО – 1 396 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
- спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1552-й день повномасштабної війни в Україні.
