Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 953 танки
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 25 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб.
  • танків – 11 953 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 802 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 396 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
  • спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 25 травня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 25 травня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1552-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати військова техніка війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

94-річного Кастро звинувачують в організації вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок»
Чому обвинувачення проти Кастро може призвести до війни між США та Кубою? Аналіз CNN
21 травня, 01:13
Ігорю Сеймівському назавжди 54 роки
Захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Згадаймо Ігоря Сеймівського
10 травня, 09:00
Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
8 травня, 18:28
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду
8 травня, 17:08
49-річного українця звинуватили у «шпигунстві та участі у діяльності терористичної організації»
Суд у Ростові засудив полоненого українця до 22 років в’язниці
7 травня, 08:33
Росіяни вдарили по дитячому садочку
Удар по дитсадку в Сумах: кількість загиблих зросла
6 травня, 18:27
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
4 травня, 16:23
Нині триває 1530-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2026 року
3 травня, 08:16
У зведенні Генштабу буде новий рядок із кількістю знищених НРК
У зведеннях Генштабу з’явиться нова категорія втрат Росії
2 травня, 16:48

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2026
Авіабомба на будинок у Дружківці, Іран готовий здати уран: головне за ніч 25 травня
Авіабомба на будинок у Дружківці, Іран готовий здати уран: головне за ніч 25 травня

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua