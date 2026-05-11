Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)

Сирський підкреслив, що навчання має бути максимально наближеним до реальних бойових умов

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав розташування 225-го окремого штурмового полку, де ознайомився з організацією тренувань. Про це головнокомандувач повідомив у своїх соцмережах за підсумками робочої поїздки у війська, інформує «Главком».

Сирський підкреслив, що навчання має бути максимально наближеним до реальних бойових умов. У 225-му полку для цього створено сучасну матеріально-технічну базу.

«Від ефективності практичного навчання, постійних тренувань та їхньої відповідності сучасним умовам війни залежить успішне виконання бойових завдань, впевненість воїна у власних діях і найголовніше – збереження життя наших військовослужбовців», – зазначив Сирський.

Під час занять штурмовики відпрацьовують:

Протидію дронам: захист підрозділів від ворожих дронів.

Тактичну підготовку: використання страйкбольного спорядження для реалістичних сценаріїв бою та подолання смуг перешкод.

Технологічне оснащення: роботу з тепловізорами та засобами імітації бою.

Тактичну медицину: надання допомоги під вогнем до повного автоматизму.

Головнокомандувач зауважив, що підготовка не повинна обмежуватися лише навчальними центрами. На його переконання, сильний підрозділ формується щоденно безпосередньо у військових колективах через бойове злагодження та передачу досвіду.

«Чим складніше й реалістичніше практичне завдання під час тренування – тим упевненіше та результативніше діятиме воїн у бойовій обстановці», – додав Сирський.

«Главком» писав, що російські війська активізували наступальні дії по всій лінії фронту, зосередивши найнапруженіші зусилля на Покровському напрямку, де ворог утримує близько 106 тис. особового складу. Окрім Покровська, висока активність агресора спостерігається на Очеретинському, Олександрівському, Куп’янському, Костянтинівському напрямках та вздовж державного кордону з РФ.

Нагадаємо, Росія планує виробити понад 15 млн дронів та боєприпасів до них у 2026 році, активно копіюючи українські технічні та організаційні рішення. Водночас Сили оборони України п'ятий місяць поспіль знищують більше окупантів за допомогою безпілотників, ніж ворог встигає мобілізувати. Сирський також зазначив, що попри масштабування ворога, українські безпілотні системи продовжують утримувати ініціативу. Сирський підкреслив іронічний факт: починаючи з грудня, підрозділи безпілотних систем щомісяця ліквідовують більше особового складу РФ, ніж країна-агресор здатна мобілізувати.