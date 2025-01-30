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Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року
Ситуація на фронті 30 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 152 бойових зіткнення

Противник завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 152 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Противник один раз намагався просунутись в напрямку Козачої Лопані.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор десять разів атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника. 

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Наші воїни відбили 26 ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти 15 разів намагались просунутись вперед в районах Кримського та Торецька, також бомбардували Костянтинівку, застосувавши КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Агресор 67 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Білицьке, Покровськ та Одрадне.

Втрати окупантів на напрямку склали 294 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, три автомобілі, один мотоцикл, чотири антени БпЛА, артилерійську систему, п’ять засобів супутникового зв’язку, засіб РЕБ та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено дві бойові броньовані машини та одиниця автомобільної техніки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Авіаудару зазнали населені пункти Розлив та Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, один бій продовжується, Крім того, авіація ворога завдала по власній території 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року фото 9

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року
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