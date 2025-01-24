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Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
Нерухомість у Туреччині залишається бажаною інвестицією для українців
фото із відкритих джерел

За 2024 рік українці придбали 1631 об’єкт нерухомості у Туреччині

Українці увійшли в трійку лідерів серед найбільших іноземних покупців нерухомості у Туреччині за підсумками 2024 року. Це випливає із даних Інституту статистики Туреччини (TUIK). За інформацією TUIK, за 2024 рік українці придбали 1631 об’єкт нерухомості. На другому місці розташувалися громадяни Ірану, які купили 2166 об’єктів. Водночас росіяни придбали 4867 об’єктів нерухомості, посівши перше місце серед іноземних покупців.

Громадяни країни-агресора РФ утримують лідерство на ринку нерухомості Туреччини вже третій рік поспіль. Проте їхня активність помітно знизилася: у 2023 році вони придбали понад 10,5 тис. об’єктів, а у 2022-му, на тлі початку війни в Україні та оголошення мобілізації, – рекордні 16,3 тис. (24% від усіх покупок нерухомості іноземцями протягом року). Для порівняння: до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2021 році росіяни купили 5,4 тис. будинків та квартир у Туреччині.

Наприкінці 2023 року Туреччина збільшила мінімальну вартість нерухомості, необхідну для отримання посвідки на проживання (ВНЖ), до $200 тис. Раніше мінімальна сума становила $50 тис. для невеликих міст та $75 тис для мегаполісів.

До слова, олігарх Роман Абрамович живе на три країни. Він періодично проводить час у Росії та Ізраїлі, але найбільше затримується у Туреччині, яка на час санкцій стала для нього і місцем відпочинку, і «перевалочною базою».

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Теги: Туреччина нерухомість соціум українці житло квартира росіяни

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