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Деякі країни хочуть повернути додому українських біженців, які не працюють – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Деякі країни хочуть повернути додому українських біженців, які не працюють – Зеленський
Володимир та Олена Зеленські дали інтерв'ю українським журналістам
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Влада напрацювала програми для повернення українців з-за кордону після завершення війни

Деякі світові лідери хочуть залишити у своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу і платять податки, а натомість повернути в Україну тих, хто отримує соціальну допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в етері телемарафону.

«Вони (деякі закордонні лідери, – «Главком») самі диференціювали українців. Вибачте, але так воно і є. Я з ними проводжу всі ці бесіди. Вони рахують свої гроші, скільки вони щорічно витрачають на підтримку українців за кордоном. «А ось ці українці, які не працюють, ви їх заберіть», – вони кажуть. А як забрати? – «Ну ви їм скажіть повернутися». Я їм кажу: «Дивіться, давайте так: трішки більше ППО, і я скажу «Повертайтесь всі». Але ж дивіться, я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює», – сказав глава держави.

За його словами, ці лідери та представники іноземних урядів бояться публічно озвучувати таку позицію.

На думку президента, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабна відбудова України, в яку «заллється велика маса грошей»: з бізнесу, із заморожених російських активів, з бюджету, який скоротить військові витрати.

«За роботою приїдуть люди... Великі проєкти, як відновлення України, будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед це будуть українці», – зауважив Зеленський.

Крім того, президент згадав про «окремі програми» для повернення українців, не уточнивши, про що саме йдеться. «Вони є, вони напрацьовані, і для них потрібен мирний час», – додав він.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, з 2025 року у більшості країн Європейського союзу впроваджуються нові правила для українських біженців. Так, у Німеччині виплати працездатним біженцям знижуватимуть на 30%, якщо вони відхилятимуть вигідні пропозиції працевлаштування. Водночас Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування.

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Теги: біженці кордон Володимир Зеленський війна українці

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