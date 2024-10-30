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Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку
фото з відкритих джерел

Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою

Минулої доби ворог завдав 57 авіаударів, скинувши при цьому 101 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 539 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Карта боїв
Карта боїв
фото: ISW

Новини війни в Україні

Відбулося 158 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти минулої доби активно атакували на Сіверському та Покровському напрямках.

Останні новини з фронту

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 1
фото: deepstatemap

Російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

Ворог атакував наші позиції 22 рази. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

Російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини, Новомихайлівки, Невського, Тернів, Торського, Серебрянки та Ямполівки, всі атаки ворога було відбито.

На Сіверському напрямку

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 4

Українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

Окупанти атакували наші позиції – чотири боєзіткнення вже завершені. Триває бій неподалік Щербинівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

Упродовж цієї доби агресор 20 разів атакував наші позиції. В районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. П’ять боєзіткнень тривають досі. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час склали 220 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири багі, дві бойові броньовані машини та два квадроцикли, також наші захисники пошкодили один БТР окупантів.

На Курахівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

Ворог і далі прикладає тут основні зусилля. Загарбники за минулу добу зробили 42 спроби просунутись вперед. 10 атак продовжуються. В основному бої тривають біля населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове. Втрати окупантів на даний час склали близько 100 осіб вбити та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли, також пошкоджено одну БМП окупантів.

На Времівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 8
фото: deepstatemap

Агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в районі Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. На даний час триває чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2024 року фото 9

Ворог здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

За ефективну бойову роботу Генштаб відзначив воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 980-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб машини танки втрати ворог

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