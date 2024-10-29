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Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кучма назвав вчинок Зеленського, після якого Путін вирішив йти війною на Київ
Кучма назвав два способи, як Україна могла уникнути війни
фото з відкритих джерел

«Удар по структурах Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним»

Війна проти України не була єдиним сценарієм для російського диктатора Володимира Путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити нашу країну. Однак удар по структурах проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком українського керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться. Про це заявив другий президент України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма в інтерв’ю «Інтерфаксу». 

«Звичайно, війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способам поставити нас під свою владу. Напевне, перша ставка була на «п’яту колону», на провокування в Україні внутрішнього розколу. Але не вийшло. Думаю, удар по структурах Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком нашого керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти нас голіруч йому не вдасться», – припустив Кучмпа.

На його думку, Україна могла уникнути війни у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би Росію від нападу, або здатися без бою. «На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, у 2022 році вони не зробили другого», – констатував експрезидент.

Водночас він зауважив, що справді гарантовано уникнути війни могли б дозволити дії не так України, як очільників держав Заходу: «Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) – це могло б зупинити Путіна».

Також експрезидент висловився про роль Тристоронньої контактної групи, яка була сформована у 2014 році як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України і до якої входив і сам Кучма.

«Що ж до Тристоронньої контактної групи, то її робота була далекою від «високих матерій» – всі рішення ухвалювали лідери країн Нормандської четвірки. ТКГ була інструментом, який дозволяв призупиняти війну, але жодним чином не міг запобігти її поновленню. Я пишаюся, що серед результатів роботи групи були припинення вогню та обмін полоненими, але набагато більше нам доводилося займатися гуманітарними питаннями, налагодженням життя цивільного населення в зоні конфлікту. Тож вирахувати наміри Кремля тут було важко. Загальний настрій – можливо, але він був і так очевидним», – сказав політик.

Нагадаємо, Леонід Кучма переконаний, що передбачити результат повоєнних виборів в Україні наразі неможливо, проте шанси нинішнього глави держави Володимира Зеленського бути повторно переобраним високі.

Раніше Кучма заявив, що російському диктатору перемовини щодо закінчення війни не потрібні. Він прагне захопити всю Україну. 

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Теги: росія Віктор Медведчук війна путін Леонід Кучма Володимир Зеленський Україна

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