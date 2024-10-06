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Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 147 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Важкі бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України 69 авіаударів, скинувши 105 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 583 дрони-камікадзе та здійснили понад 3590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку тривають інтесивні бої.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки противника було відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник зосередив основні зусилля в районі населеного пункту Лозова, де атакував 12 разів, 7 боїв досі тривають. Крім того, десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки, тут Українські захисники відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців неподалік Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського. На даний час точиться два бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 2

На Сіверському напрямку

Ворог найбільше наступав в районі Білогорівки, тут відбито 9 атак, ще один бій триває. Також російські окупанти атакували в районах населених пунктів Новосадове та Верхньокам’янське. Точиться один бій в районі Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наразі триває п’ять боєзіткнень поблизу Ступочок, Калинівки, Григорівки та Часового Яру, п’ять ворожих атак відбито нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

13 разів атакували сили оборони біля Дачного та Торецька. Наші воїни зупинили п’ять ворожих атак, вісім атак – продовжуються

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Одне боєзіткнення досі триває.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 177 окупантів, 72 з них – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено БМП, БТР та дві гармати противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. За уточненою інформацією, три бої – продовжуються.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час всіх боєзіткнень – зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 жовтня 2024 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Новоданилівки.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 956-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб росіяни

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