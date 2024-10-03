Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара

Видання пише, що захоплення Вугледара наразі дає сумнівні вигоди Росії, враховуючи ціну, за яку було здобуто це місто

Захоплення Росією Вугледара і ставить під сумнів вигоди, які отримала Москва, враховуючи величезні втрати, понесені під час штурму міста. Про це повідомляє німецька газета Welt.

Видання нагадує, що за два з половиною роки війни російські війська здійснили кілька невдалих спроб взяти Вугледар, втративши при цьому значну кількість техніки та особового складу. Зрештою, окупанти захопили майже повністю зруйноване місто, де з 14 тисяч довоєнних мешканців залишилося лише близько сотні.

«Напевно, це не схоже на визволення, яке хотів би бачити Кремль», – іронізує автор публікації.

Welt зазначає, що з військового погляду вигода від захоплення Вугледара для Росії також не очевидна. Хоча місто розташоване на височині та має багатоповерхову забудову, що дає певну перевагу, наступати далі російським військам доведеться у відкритому степу, що з наближенням осені та зими стане важким завданням.

Видання також критикує стратегію України, зазначаючи, що Київ, можливо, міг би успішніше захистити Вугледар, якби не зосередив значну частину своїх сил на операції в Курській області Росії.

«План зробити Путіна більш готовим до переговорів шляхом окупації частин російської території, здається, поки що не працює», – констатує Welt.

Автор припускає, що українська сторона сподівається на те, що російські війська загрузнуть у багнюці українських степів, і найближчі місяці покажуть, чи справдяться ці очікування.

Нагадаємо, військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару.