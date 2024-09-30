В столиці та містах України оголосили повітряну тривогу

Громадянам радять пройти в укриття

30 вересня о 22:16 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет з півночі. Про це повідомляють Повітряні сили України.

«Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!» – написав у Telegram голова КМВА Сергій Попко.

Карта повітряних тривог станом на 22:16 має такий вигляд:

Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.