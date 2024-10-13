Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року
Ворог наступає біля Курахового
фото з відкритих джерел

Найважчі бої відбувались біля Курахового

Російські загарбники завдали вчора по території України один ракетний удар трьома ракетами, 61 авіаудар, скинули 106 КАБ, також задіяли 399 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3275 обстрілів

Новини війни в Україні

З початку доби на цей час зафіксовано 153 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог старається наступати на Курахівському напрямку.

На Куп’янському напрямку

Двадцять три рази противник штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та М'ясожарівки. Поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової ще тривають бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення тут ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 3
фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку 

Дев'ять разів на Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Ситуація під контролем українських військових.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 4
фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Агресори 14 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі ще три боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.
Попередні втрати агресора склали 287 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 7 автомобілів, водночас пошкоджено ще один танк та дві артилерійські системи.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.
Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 104 окупантів вбитими та пораненими. Знищено танк, сім бойових броньованих машин та два автомобілі, подавлено 53 дрони, а також істотно пошкоджено ще один танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 963-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб авіаудар втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вербують злочинців в Європі
Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph
8 жовтня, 23:20
Триває 958-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
8 жовтня, 08:18
Трофимова проживає в Канаді і зняла фільм про окупантів за кошти платників податків Канади
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
7 жовтня, 18:26
Лінія фронту знаходиться за 10 кілометрів від Костянтинівки
У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме
5 жовтня, 08:43
Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Торецька, Покровська, а також на захід від Донецька
ЗСУ звільнили позиції на північ від Липців: карти ISW
5 жовтня, 04:00
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Харкові
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
3 жовтня, 08:02
На фронті відбулося 110 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
2 жовтня, 00:00
Триває 944-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 24 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
24 вересня, 08:12
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
The Guardian показала, як живуть люди в Покровську
23 вересня, 06:10

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року
ЗСУ на Курщині розбили підрозділ росіян, який відомий знущанням над українцями
ЗСУ на Курщині розбили підрозділ росіян, який відомий знущанням над українцями
Хто підірвав «Північний потік – 2»? Дипломат попередив про фатальні наслідки спецоперації проти України
Хто підірвав «Північний потік – 2»? Дипломат попередив про фатальні наслідки спецоперації проти України
Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область
Зеленський: Росія намагалася відбити Курську область
Корупція в системі ВЛК: скільки проваджень було відкрито цього року
Корупція в системі ВЛК: скільки проваджень було відкрито цього року
Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ
Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
75K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
62K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
21K
Легендарний комбат пояснив, коли Україна зможе повернути кордони 1991-го року

Новини

13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Вчора, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Вчора, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Вчора, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua