Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2024 року

Найважчі бої відбувались біля Курахового

Російські загарбники завдали вчора по території України один ракетний удар трьома ракетами, 61 авіаудар, скинули 106 КАБ, також задіяли 399 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3275 обстрілів

Новини війни в Україні

З початку доби на цей час зафіксовано 153 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог старається наступати на Курахівському напрямку.

На Куп’янському напрямку

Двадцять три рази противник штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та М'ясожарівки. Поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової ще тривають бої.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів намагалися просунутися у районах Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Фото: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення тут ще триває.

фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку

Дев'ять разів на Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Ситуація під контролем українських військових.

фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Агресори 14 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі ще три боєзіткнення тривають.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 27. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка. Нашими захисниками на цей час відбито 24 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

Попередні втрати агресора склали 287 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи та 7 автомобілів, водночас пошкоджено ще один танк та дві артилерійські системи.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 104 окупантів вбитими та пораненими. Знищено танк, сім бойових броньованих машин та два автомобілі, подавлено 53 дрони, а також істотно пошкоджено ще один танк.

Фото: deepstatemap

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Нагадаємо, триває 963-й день повномасштабної війни в Україні.