Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState

Аналітики зазначають, що Росія просунулася у районі села Максимільянівка

Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях. Про це повідомляє ресурс DeepState.

«Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)», – йдеться у повідомленні.

Желанне Перше, Мапа DeepState фото: DeepState

Стельмахівка Мапа DeepState

Максимільянівка Мапа DeepState

Нагадаємо, 1 жовтня, з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState. Зазначається, що окупанти публікують вивішені російські прапори у всіх куточках міста.