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Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState
Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Росія просунулася у районі села Максимільянівка

Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях. Про це повідомляє ресурс DeepState.

«Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)», – йдеться у повідомленні.  

Желанне Перше, Мапа DeepState
Желанне Перше, Мапа DeepState
фото: DeepState
Стельмахівка
Стельмахівка
Мапа DeepState
Максимільянівка
Максимільянівка
Мапа DeepState

Нагадаємо, 1 жовтня, з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState. Зазначається, що окупанти публікують вивішені російські прапори у всіх куточках міста.

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Теги: ворог війна росія Україна Донеччина Луганщина

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