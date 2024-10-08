Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку: мапи DeepState
Аналітики зазначають, що Росія просунулася у районі села Максимільянівка
Окупанти мають просування у Луганській та Донецькій областях. Про це повідомляє ресурс DeepState.
«Ворог окупував Желанне Перше (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області) та Стельмахівку (село в Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), а також просунувся у Максимільянівці (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 жовтня, з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState. Зазначається, що окупанти публікують вивішені російські прапори у всіх куточках міста.
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