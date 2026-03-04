Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував
колаж: glavcom.ua

Нині триває 1470-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 74 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8445 дронів-камікадзе та здійснив 3453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Вишневе Дніпропетровської області; Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, із застосуванням 15 авіабомб, здійснив 152 обстріли, з яких п'ять – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 2

Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в напрямку населених пунктів Зибине та Кругле.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 3

Ворог п’ять разів атакував в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 4

Противник атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 6

Окупанти наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 9

Противник атакував 11 разів у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне, Вербове і Злагода.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2026 року фото 10

Противник наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1470-й день повномасштабної війни в Україні.

фронт Генштаб війна

