Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 4 березня 2026 року

Дрони атакували російський Волгоград, росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області, Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном, у Тегерані пролунала серія потужних вибухів, у Середземному морі спалахнув підсанкційний танкер РФ.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 березня:

У Волгоградській та Ростовській області гриміли вибухи

Пізно ввечері, 3 березня, у російському Волгограді пролунала серія вибухів. Місто опинилось під атакою дронів. За повідомленнями місцевих пабліків, було чутно щонайменше 10 гучних вибухів у південній та північній частинах міста.

У Ростовській області під час роботи ППО, ймовірно, було збито російський військовий вертоліт. Так звані z-пабліки заявили, що вертоліт був знищений «дружнім вогнем». Тип повітряного судна поки не називається. Також повідомляється, що екіпаж міг загинути внаслідок ураження

Пентагон назвав перших загиблих військових США у війні з Іраном

Міністерство оборони США оприлюднило імена перших американських військових, які загинули під час війни проти Ірану. Йдеться про чотирьох резервістів армії США, які загинули 1 березня внаслідок атаки безпілотника на військовий об’єкт у порту Шуайба в Кувейті.

Загиблими є військовослужбовці 103-го командування забезпечення армійського резерву зі штабу в Де-Мойні (штат Айова)

Ізраїль оголосив нову хвилю ударів по Ірану

У ніч проти 4 березня у Тегерані пролунала серія потужних вибухів. Перед цим Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової масштабної хвилі ударів по пускових установках ракет і системах протиповітряної оборони Ісламської Республіки.

За даними CBS News, стратегічні стелс-бомбардувальники B-2 Spirit завдають ударів по об’єктах Корпусу вартових Ісламської революції.

У Середземному морі спалахнув підсанкційний танкер РФ

У Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, останній сигнал про місцезнаходження танкер передав 2 березня поблизу узбережжя Мальти. Після цього на борту спалахнула пожежа. Наразі інформації про стан і місцеперебування екіпажу немає.

Інші важливі новини: