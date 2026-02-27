Головна Країна Події в Україні
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 27 лютого 2026 року

Росія атакувала Україну. Зеленський провів розмову із Фіцо. Зокрема, екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні.

«Главком» склав добірку головних подій 27 лютого:

Росія атакувала Україну

Окупанти вдарили по Сумщині
фото: Офіс генпрокурора

На Сумщині російська терористична армія вбила чотирьох людей, ще двоє отримали поранення.

Також сьогодні пообіді 27 лютого військові РФ здійснили обстріл із застосування БпЛА по селу Верхня Роганка Харківського району. Внаслідок цього постраждали люди.

Водночас російські війська впродовж дня здійснили понад три десятки атак по території Дніпропетровської області. Під ударами опинилися три райони регіону, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зеленський провів розмову із Фіцо

Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. «Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань», – наголошував Офіс президента.

Екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні

Уряд звільнив Романа Ісаєнка 7 січня
фото: Уніан

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

Суд відправив під варту очільника управління СБУ у Житомирській області та командувача логістики Повітряних сил

Начальнику управління СБУ в Житомирській області Володимиру Компаниченку обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою із заставою на суму 6 980 000.

Також командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю обрано запобіжний захід – тримання під вартою до 25 квітня із можливістю застави у 7 млн грн.

В Італії затримано сина українського банкіра Адаріча за підозрою у вбивстві батька

В Італії затримали сина українського банкіра Олександра Адаріча, який у січні випав із вікна будинку в Мілані. Його підозрюють у вимаганні грошей від батька.

За даними слідства, син Адаріча намагався змусити банкіра перевести €250 тис. в криптовалюті. Для цього він переконав батька приїхати до Мілана на «робочу зустріч» і нібито брав участь у його викраденні. Зазначається, що у нього були спільники.

