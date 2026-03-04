Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 4 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 723 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 4 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 4 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 4 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 269 500 (+980) осіб
  • танків – 11 723 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 135 (+4) од.
  • артилерійських систем – 37 874 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 667 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 156 431 (+1 733) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі/катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 81 224 (+232) од.
  • спеціальна техніка – 4 078 (+2) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1470-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати війна Генштаб військова техніка

