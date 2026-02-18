Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: наслідки (фото)

Унаслідок атаки люди не постраждали

У Троїцький громаді понівечені приватне підприємство, житло, адмінбудівля, гімназія, автівки

Ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град». Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджені 11 приватних будинків, господарські споруди, автівка. Під обстрілом була і Покровська громада.

Також у Троїцький громаді Павлоградського району понівечені приватне підприємство, житло, адмінбудівля, гімназія, автівки. Унаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, російські терористи ввечері 17 лютого атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула жінка.

Крім того, через обстріл пошкоджень зазнали житлові будинки. За попередньою інформацією, внаслідок удару «шахедом» пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматись від ударів по РФ та швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни. Однак досі незрозуміло чого хоче Кремль.

Як повідомлялося, загроза російських ударів по Україні досі присутня. Президент Володимир Зеленський заявив, що холодна погода приваблює РФ, тому росіяни надалі будуть намагатися «поставити зиму на службу війні».