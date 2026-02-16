Головна Новини
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України
Військові керівники наголосили, що зміцнення оборони – це не підготовка до агресії, а обов’язок держав перед своїми народами для стримування війни

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр та начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін виступили зі спільною заявою, у якій закликали європейські країни до негайного та масштабного переозброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  видання The Guardian.

Вони зазначають, що безпекова архітектура Європи докорінно змінилася через агресивну політику Кремля, а військова загроза з боку Росії стала безпосередньою. Тому переозброєння не є розпалюванням війни. 

Високопосадовці німецької та британської армій вважають, що військова позиція Росії «перемістилася на захід». 

«Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги», – заявляють Найтон і Броєр. 

Вони переконані, якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України. 

Нагадаємо, Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ. Глава держави закликав Сполучені Штати затримувати танкери російського тіньового флоту та конфісковувати нафту.

Президент України й сенатори США говорили також про ситуацію на фронті та процес перемовин. Глава держави поінформував про підготовку до зустрічі переговорних команд у Женеві.

Крім того, ішлося про російські удари по американських компаніях, які працюють в Україні. Сторони засудили ці атаки та наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини агресії.

