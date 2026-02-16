Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу

Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України

Військові керівники наголосили, що зміцнення оборони – це не підготовка до агресії, а обов’язок держав перед своїми народами для стримування війни

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр та начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін виступили зі спільною заявою, у якій закликали європейські країни до негайного та масштабного переозброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Вони зазначають, що безпекова архітектура Європи докорінно змінилася через агресивну політику Кремля, а військова загроза з боку Росії стала безпосередньою. Тому переозброєння не є розпалюванням війни.

Високопосадовці німецької та британської армій вважають, що військова позиція Росії «перемістилася на захід».

«Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги», – заявляють Найтон і Броєр.

Вони переконані, якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України.

