У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений
Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано
Російська терористична армія атакувала Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
За даними влади, виникла пожежа. Зокрема, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Усі служби працюють на місці удару.
«Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії», – наголошує Кім.
Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого були знеструмлені два населені пункти. Удар стався вранці, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М».
До слова, 3 березня на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків російських дронів. Внаслідок цього постраждали люди.
