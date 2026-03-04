Головна Країна Події в Україні
У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Усі служби працюють на місці удару РФ
фото: Олексій Кулеба/Telegram

Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано

Російська терористична армія атакувала Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За даними влади, виникла пожежа. Зокрема, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Усі служби працюють на місці удару.

У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений фото 1

«Діяльність пабліків, які в майже режимі реального часу виклали наслідки атаки, розцінюю як допомогу ворогу. Будуть відповідні дії», – наголошує Кім.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого були знеструмлені два населені пункти. Удар стався вранці, попередньо – балістичною ракетою типу «Іскандер-М».

До слова, 3 березня на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків російських дронів. Внаслідок цього постраждали люди

війна Миколаїв

