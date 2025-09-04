Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року
Нині триває 1289-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз

За минулу добу відбулося 180 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.

Нагадаємо, триває 1289-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Іноземцев: «Єдине, що загрожує російській економіці, – це сам Путін»
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
31 серпня, 20:35
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
21 серпня, 09:16
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
21 серпня, 07:56
Переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі, США, 18 серпня 2025 року
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
19 серпня, 11:45
Окупанти викрали Ковальчука, коли йому було 17 років
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
14 серпня, 19:33
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
Президент зробив заяву щодо обміну територіями
12 серпня, 20:30

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3134
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua