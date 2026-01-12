Окупанти вдарили по важливому енергооб’єкту Чернігівщини

Унаслідок ворожої атаки було знеструмлено декілька населених пунктів

Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Під удар потрапив енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Унаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлена низка населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, увечері 11 січня російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, знищивши котельню, що забезпечувала теплом один із мікрорайонів міста.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.