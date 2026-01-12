Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 892 бойові броньовані машини
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 12 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 12 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 220 000 (+1 060) осіб
  • танків – 11 541 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 892 (+7) од.
  • артилерійських систем – 35 973 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 598 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 270 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353) од.
  • крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 742 (+98) од.
  • спеціальна техніка – 4 042 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1419-й день повномасштабної війни в Україні.

