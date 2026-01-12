Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Глава держави пропонує депутатам продовжити мобілізацію і воєнний стан ще на 90 днів

До ухвалення Радою відповідних законів мобілізація та воєнний стан триватимуть до 3 лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Як повідомляє «Главком», відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту.

Обидва законопроєкти внесено сьогодні, 12 січня. Також їх вже направлено на розгляд парламентського комітету.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

До слова, президент Володимир Зеленський 30 жовтня 2025 року підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Вони триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.