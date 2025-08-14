Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним

Окупанти викрали Ковальчука, коли йому було 17 років

У 2018 році хлопець отримав вирок – 10 років увʼязнення

Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося звільнити цивільного заручника Богдана Ковальчука. Окупанти викрали його ще у 2016 році, коли хлопцю було лише 17 років. Про це у коментарі hromadske розповіла бабуся Ковальчука Тетяна Гоц, передає «Главком».

Тетяна Гоц розповіла, що онук уже телефонував до неї та сказав: «Бабусю, я їду додому». Наразі вона збирається їхати до Києва, де буде зустрічати Богдана Ковальчука.

Видання зауважує, що з окупованого міста Ясинувата хлопець намагався виїхати до бабусі в тодішній Дзержинськ (нині Торецьк), щоб закінчити навчання в училищі й отримати український диплом. Його затримали на блокпості.

Окупанти звинуватили хлопця у співпраці з СБУ, підриві автівок і приміщення «поліції ДНР». У 2018 році він отримав вирок – 10 років увʼязнення. Відбувати «покарання» його відправили в Торезьку колонію.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

До слова, Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому. Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.