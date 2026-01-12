Головна Країна Події в Україні
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
Пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги
Двоє медиків перебувають у лікарні після удару БпЛА

Російські війська вдарили по кареті швидкої допомоги у Семенівці. Унаслідок атаки травмовані двоє медиків – 47 і 54 років, вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Зазначається, що ворожий безпілотник атакував автівку, коли медики поверталися з виклику. «Автомобіль «екстренки» пошкоджений. Свідомий удар по людях, які рятують життя», – зазначив він.

Крім того, загарбники вдарили БпЛА «Молнія» по музичній школі, а також атакували енергообʼєкт в Новгород-Сіверському. Декілька населених пунктів наразі без світла. Всього за минулу добу агресор 31 раз атакував Чернігівщину.

Нагадаємо, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Під удар потрапив енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі.

Крім того, у ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

До слова, російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, знищивши котельню, що забезпечувала теплом один із мікрорайонів міста.

Теги: медик Чернігівщина обстріл

