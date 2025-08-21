РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях
У ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Повітряні сили ЗСУ.
Росія запустила по Україні:
- 574 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;
- дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької обл. – РФ;
- 19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;
- 14 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;
- одну ракету невстановленого типу із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
- 546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет Калібр.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.
У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.
Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.
Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.
Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.
