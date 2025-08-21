РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях

У ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні:

574 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;

дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької обл. – РФ;

19 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ;

14 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

одну ракету невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 21 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

546 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

18 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.