Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Нині триває 1419-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 46 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 219 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Воздвижівка, Різдвянка, Верхня Терса, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 100 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Дворічанське, Довгеньке, Стариця, Кругле, Чугунівка, Кутьківка та у бік населених пунктів Графське, Тернова, Лиман, Колодязне.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Куп’янська та Богуславки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоєгорівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників у районах Платонівки та Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Софіївка й Бересток.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Січневе, Вербове, Рибне, Вишневе, Злагода, Єгорівка та у бік Іванівки й Олексіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 44 ворожі спроби просунутися вперед в районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук й Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався провести вісім наступальних дій в районах Степногірська, Приморського та в бік Лук’янівського.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року фото 11

 Нагадаємо, триває 1419-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2026
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек

