Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
Надзвичайники не постраждали
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Агресор атакував декілька районів Дніпропетровської області

Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, надзвичайники не постраждали.

РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото) фото 1

Зокрема, через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото) фото 2

Крім того, вночі агресор атакував ще декілька районів області:

  • у Кам’янському районі поранені двоє чоловіків. Пошкоджена транспортна інфраструктура;
  • під масованою атакою був і Кривий Ріг. Виникло декілька пожеж на об’єкті інфраструктури;
  • на Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок.
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото) фото 3

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Уночі під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м.

До слова, у ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга.

Читайте також:

Теги: ДСНС війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поступитися після 12 років війни? Чому заяви Трампа викликають шок
Що насправді означає Трампове «поступитися» для України
17 лютого, 10:10
Втрати противника за грудень і січень фактично вичерпали резерви росіян
Лютнева лихоманка: як ЗСУ зривають плани наступу росіян
13 лютого, 16:16
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
Збитки на трильйони: Росія підбиває підсумки від атак українських дронів на нафтозаводи
9 лютого, 13:11
Німеччина закликала РФ відмовитися від надвимог щодо України і шукати компроміси
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
10 лютого, 17:21
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
12 лютого, 19:31
Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
16 лютого, 18:46
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
1 березня, 03:26
За словами Зеленського, важливо модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, які перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а вилучалися
Бельгія вперше затримала танкер тіньового флоту Росії. Зеленський відреагував
1 березня, 16:52
Уряд Іспанії заявив, що бази не можуть бути використані для операцій, які не відповідають Статуту ООН
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
2 березня, 16:14

Події в Україні

Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
Сили оборони уразили логістичні об’єкти та скупчення військ РФ
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Як будуть вимикати світло 5 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 5 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua