РФ обстріляла пожежну частину на Дніпропетровщині (фото)

Агресор атакував декілька районів Дніпропетровської області

Росіяни обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, надзвичайники не постраждали.

Зокрема, через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Крім того, вночі агресор атакував ще декілька районів області:

у Кам’янському районі поранені двоє чоловіків. Пошкоджена транспортна інфраструктура;

під масованою атакою був і Кривий Ріг. Виникло декілька пожеж на об’єкті інфраструктури;

на Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок.

Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Одещині. Уночі під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев’яні будинки на загальній площі 250 кв. м.

До слова, у ніч на 5 березня російські окупанти атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання дронів у Харкові та селищі Кам’яна Яруга.