Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
фото СБУ

У Києві викрито працівника відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків, який передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони 

Служба безпеки України у Києві затримала ще одного російського агента. Ним виявися завербований ворогом 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України

Виявляється, працівник банку збирав для ворога персональні дані клієнтів серед бійців ЗСУ та волонтерів. У СБУ заявляють, потім ці дані окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників. 

Банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі
Банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі
фото: СБУ

Банкір, як повідомляє СБУ,  до уваги ворога потрапив через свою активність у соцмережі. Після вербування агент отримав від куратора з рф «тестові» завдання. У вихідні він обходив місцевість і фотографував будівлі, які, на його думку, могли використовувати українські захисники.

Потім отримав завдання зібрати інформацію про клієнтів банку. Ворога найбільше цікавила інформація про військових і волонтерів.

Банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі
Банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі
фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі школярка успішно викрила російського агента. У Запоріжжі 16-річна учениця одного з ліцеїв ледь не стала жертвою вербування російських спецслужб. Аліна отримала у месенджері підозріле повідомлення від незнайомця, який пропонував «підробіток» і закликав до боротьби проти українських правоохоронців за гроші. Отримавши повідомлення, школярка одразу звернулася до поліціянтки, яка чергує у навчальному закладі. Та негайно повідомила чергову частину.

Також СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині. Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку.

Координатами, які корегувальники передавали росіянам, окупанти перевіряли за допомогою дронів-розвідників. За умови підтвердження цілі, російська армія планувала бити по них надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Однак СБУ попередила це та викрила й затримала російських агентів.

Теги: війна російські агенти банк СБУ

