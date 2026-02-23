Головна Світ Політика
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
фото з відкритих джерел

Верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики заявила, що через позицію Угорщини, навряд чи  буде досягнуто угоди щодо нового пакета санкцій проти Росії 

Європейський Союз, ймовірно, не встигне узгодити ювілейний 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення. Про це заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує «Главком».

За словами Каллас, держави-члени мають різні погляди на критичні сектори економіки РФ, які ще не потрапили під обмеження. Основні суперечки точаться навколо енергетичних ресурсів та механізмів запобігання обходу вже чинних санкцій.

«Сьогодні прогресу не буде, але ми обов’язково наполягатимемо на розв’язанні цього питання», – зазначила Каллас. 

За її словами, робота над пакетом санкцій продовжиться.

«Ми продовжуємо роботу над 20-м пакетом, але я не очікую, що ми досягнемо фінальної згоди саме до цієї річниці», – зазначила очільниця європейської дипломатії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на €90 млрд для України. 

Нагадаємо, Єврокомісія закликала Орбана розблокувати €90 млрд для України. Як зазначив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, під час саміту Європейської ради 19 грудня 2025 року всі лідери ЄС, включно з Угорщиною, досягли одностайної політичної згоди. Було домовлено виділити Україні пакет допомоги у розмірі €90 млрд на дворічний період. На виконання цієї домовленості 14 січня Комісія вже розробила та ухвалила відповідні законодавчі пропозиції.

Теги: санкції війна Що буде з Євросоюзом Віктор Орбан Кая Каллас

