Іран заявляє, що «не має іншого вибору», окрім як чинити опір

У міністерстві закордонних справ Ірану заявляють, що країна не має іншого вибору, окрім військової відплати. При цьому наголошують, що немає проблем з американським народом

Речник міністерства закордонних справ Ірану виступив із заявою, у якій фактично оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». За словами дипломата, масштаби загроз та останні атаки на суверенітет Ісламської Республіки «не залишають країні іншого вибору, окрім військової відплати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Рresstv.ir.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї наголосив, що ці військові дії є необґрунтованими та нічим не спровокованими, і зазначив, що вони відбулися в той час, коли США та Іран досягали прогресу в дипломатичних переговорах щодо ядерних питань. обговорив позицію країни щодо поточних подій після нещодавньої американо-ізраїльської агресії.

«Це несправедлива війна, нав'язана нашій країні, і у нас немає іншого вибору, окрім як боротися з цією несправедливістю», – сказав він.

Багаї зазначив, що, згідно з п'ятничними заявами оманського посередника, угода близька до досягнення, і Іран мав зустрітися з американською делегацією у Відні напередодні, щоб обговорити технічні деталі, наголосивши, що Іран не ініціював війну.

Він згадав про вбивство лідера Ісламської революції аятоли Сейєда Алі Хаменеї, заявивши: «Він був не лише політичним лідером. Він також був високопоставленим релігійним юристом з десятками мільйонів послідовників, навіть за межами Ірану, по всьому регіону».

Нагадаємо, Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю. Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що режим і США вчинили проти Ісламської Республіки «нову серію агресивних, навмисних і абсолютно невиправданих дій проти суверенітету та територіальної цілісності» країни. Міністр закордонних справ Ірану підкреслив «жахливий та злочинний» характер звірства, «скоєного проти великої нації Іран».