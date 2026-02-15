Демограф озвучив темпи скорочення населення України

Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року

Співвідношення смертності та народжуваності досягло загрозливих масштабів

В Україні за час повномасштабної війни щорічне скорочення населення в середньому становить близько 1 мільйона 150 тисяч осіб. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю tsn.ua заявив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

За його словами, аналіз демографічної ситуації суттєво залежить від території, по якій збираються дані. Міністерство юстиції реєструє народження та смерті лише на підконтрольній Україні території, а її межі у 2022–2025 роках змінювалися. Тому статистичні коливання можуть пояснюватися як загальними тенденціями, так і специфікою обліку демографічних подій.

Якщо усереднити показники за чотири роки війни, щороку в Україні народжувалося приблизно 185 тисяч дітей, тоді як помирало близько 505 тисяч людей. Таким чином, середньорічне природне скорочення населення становило близько 320 тисяч осіб.

Окремо значний вплив має міграція.

«Якщо ми усереднимо всі дані по зареєстрованій міграції через західний кордон України, то щорічне скорочення буде близько 830 тисяч за рахунок міграції. Таким чином, за рахунок цих двох чинників ми маємо щорічно скорочення населення приблизно на 1 мільйон 150 тисяч», – пояснює експерт.

При цьому експерт наголошує, що реальні масштаби міграції можуть бути більшими. У 2022 році через проблеми з перетином кордону частина громадян виїжджала без належного документального оформлення, а певна кількість людей могла залишити країну нелегально. Крім того, частина населення виїхала до Росії або через її територію до європейських країн.

«До всього ми втрачаємо населення за рахунок втрати територій. Ці втрати ми, на жаль, не можемо достеменно оцінити, але частина наших людей залишається на окупованих територіях», – каже демограф.

Олександр Гладун також нагадав, що тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року. Повномасштабна війна лише надала цьому процесу нової специфіки та значно його посилила.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з появою величезних безлюдних територій. І йдеться не лише про знищені міста на лінії фронту, а й про цілі райони, де життя стане фактично неможливим через постійну загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова заявила, що після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

«Ці чотири-п'ять кластерів, про які я говорила, це все не має ніякого стосунку до політичного устрою. Абсолютно. Ні про яку федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», – підкреслила Лібанова.

