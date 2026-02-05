Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
Нині триває 1443-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки

За минулу добу відбулося 133 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області; Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл, в тому числі один - з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 2

Ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулось п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів шість атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив дві атаки в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року фото 10

Ворог здійснив дві безуспішні наступальні дії. 

Нагадаємо, триває 1443-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений житловий будинок після російського удару в Києві 9 січня
ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні значно зросла у 2025 році
13 сiчня, 01:13
НАТО скликає екстрене засідання щодо війни в Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
19 сiчня, 15:10
Уночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
20 сiчня, 10:38

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
«Укрзалізниця» 5 лютого змінила графіки курсування деяких поїздів
«Укрзалізниця» 5 лютого змінила графіки курсування деяких поїздів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2026
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у РФ, нові заяви Трампа: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua