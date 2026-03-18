Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється
фото: Кордон.медіа

16-річний хлопець перебував на зупинці поблизу місця влучання

Сьогодні, 18 березня, російська терористична армія атакувала ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, 16-річний хлопець перебував на зупинці поблизу місця влучання. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється.

Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка фото 1

В. о. міського голови Артем Кобзар додав: «Вибух, який чули сумчани близько 10:10, влучання БпЛА по нежитловому приміщенню в Сумах. Є загорання. У будівлі вибито вікна. На місці працюють усі відповідні служби».

Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка фото 2

Нагадаємо, упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано 38 обстрілів по 26 населених пунктах. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. У Краснопільській громаді поранено 63-річну жінку та 65-річного чоловіка, також пошкоджено приватний житловий будинок.

Теги: Суми війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua