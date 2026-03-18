Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах: поранено підлітка

Сьогодні, 18 березня, російська терористична армія атакувала ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, 16-річний хлопець перебував на зупинці поблизу місця влучання. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків удару уточнюється.

В. о. міського голови Артем Кобзар додав: «Вибух, який чули сумчани близько 10:10, влучання БпЛА по нежитловому приміщенню в Сумах. Є загорання. У будівлі вибито вікна. На місці працюють усі відповідні служби».

Нагадаємо, упродовж минулої доби на території Сумської області зафіксовано 38 обстрілів по 26 населених пунктах. Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та безпілотники різних типів. У Краснопільській громаді поранено 63-річну жінку та 65-річного чоловіка, також пошкоджено приватний житловий будинок.